واشنطن وبكين ستعقدان محادثات تجارية في سويسرا

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الوكيل الإخباري- يتوجّه مسؤولون أميركيون وصينيون إلى سويسرا هذا الأسبوع لبدء محادثات تجارية متوقّفة بين البلدين منذ فرض رئيس الولايات المتّحدة دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة، وفق بيانات لكلا البلدين. اضافة اعلان





وسيشارك وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري للبيت الأبيض جاميسون غرير في اللقاء وفق مكتبيهما، فيما سيشارك عن الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.