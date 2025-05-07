واشنطن وبكين ستعقدان محادثات تجارية في سويسرا

وسيشارك وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري للبيت الأبيض جاميسون غرير في اللقاء وفق مكتبيهما، فيما سيشارك عن الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.
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