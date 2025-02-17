والتز: ترامب جاد تماما بشأن منع إيران من الحصول على أسلحة نووية

وأضاف: "امتلاك إيران لتلك الأسلحة من شأنه أن يكون له أهمية وجودية ليس فقط بالنسبة لإسرائيل. أعتقد أن له أهمية وجودية بالنسبة للعالم أجمع لأنه قد يؤدي إلى إشعال سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط".
وأضاف: "لقد أعرب الرئيس أيضا عن استعداده لاتخاذ أي إجراء ضروري في هذا الصدد. كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وهذا يشمل التفاوض مع إيران إذا كانت مستعدة للتخلي عن برنامجها بالكامل وعدم المماطلة".
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