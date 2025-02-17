والتز: ترامب جاد تماما بشأن منع إيران من الحصول على أسلحة نووية

الوكيل الإخباري- أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "جاد للغاية" بشأن نيته منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

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وقال والتز في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أستطيع أن أقول ما قاله الرئيس مرات عديدة، وهو أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا".



وأضاف: "امتلاك إيران لتلك الأسلحة من شأنه أن يكون له أهمية وجودية ليس فقط بالنسبة لإسرائيل. أعتقد أن له أهمية وجودية بالنسبة للعالم أجمع لأنه قد يؤدي إلى إشعال سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط".