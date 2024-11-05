والز: هذه الولاية ستحسم السباق نحو البيت الأبيض

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الوكيل الإخباري- قال تيم والز المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس إن ولاية بنسلفانيا ستحسم السباق نحو البيت الأبيض. اضافة اعلان





وحث والز الناخبين على المشاركة في الاقتراع، وقال إن "التاريخ سيحكم على اختيارنا في الانتخابات".