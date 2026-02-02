الإثنين 2026-02-02 02:55 م

وثائق جديدة تكشف دور الأمير أندرو في قضية إبستين

الإثنين، 02-02-2026 02:00 م
الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، استغل نفوذه لتسهيل هبوط طائرة خاصة بجيفري إبستين في قواعد تابعة لسلاح الجو البريطاني.اضافة اعلان


ويأتي هذا الكشف ضمن أكبر نشر للمستندات المتعلقة بقضية إبستين، والذي أعلن عن اكتماله نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش في الثلاثين من يناير.

وقد شملت تلك المواد المنشورة، التي تجاوزت 3.5 مليون ملف، وثائق ورسائل بريد إلكتروني وملفات مصورة مرتبطة بالتحقيقات في جرائم الاتجار بالقاصرات التي ارتكبها الممول المتوفى.

وبحسب الرسائل الإلكترونية المنشورة، فقد اعترف إبستين نفسه بأن الدوق أندرو هو من رتّب لهبوط طائرته في قاعدة مارهام الجوية.

وقد برزت هذه المعلومة عندما تلقى مدير علاقات إبستين العامة، توماس موليغان، استفسارًا من مراسل "تلغراف" حول كيفية حصول الطائرة على التصريح، وعن الدور المحتمل للأمير، ليتم تمرير السؤال إلى إبستين الذي ناقشه مع شريكته غيسلين ماكسويل وأكد صحته.

علماً بأن الأمير أندرو كان قد حُرم من جميع ألقابه الملكية في ديسمبر 2025، بموجب قرار من الملك تشارلز الثالث، وذلك بعد سنوات قضاها تحت وطأة الفضيحة المتعلقة بصلته الوثيقة بإبستين، الذي كان قد اتُّهم في الولايات المتحدة عام 2019 بالاتجار بالقاصرين لأغراض مختلة، قبل أن يُعثر عليه متوفيًا في زنزانته في يوليو من العام ذاته، فيما خلصت التحقيقات إلى أنه انتحر.

روسيا اليوم 
 
 


