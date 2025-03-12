وزارة التعليم الأميركية تسرّح نصف موظفيها

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه سيتم وضع الموظفين المتأثرين في إجازة إدارية اعتبارًا من يوم الجمعة 21 مارس.
وقالت وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، التي صادق الكونغرس على تعيينها قبل أيام:"يعكس هذا التقليص التزام وزارة التعليم بالكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون أكثر فائدة: للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. أقدّر عمل الموظفين العموميين المخلصين ومساهماتهم في الوزارة. هذه خطوة مهمة نحو استعادة عظمة نظام التعليم في الولايات المتحدة".
وأضاف بيان وزارة التعليم أن الوزارة ستواصل تنفيذ جميع البرامج القانونية التي تندرج ضمن اختصاصها، بما في ذلك:
تمويل القروض الطلابية والمنح
دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
كما أشار البيان إلى أن التخفيضات تشمل جميع أقسام الوزارة، مع الحاجة إلى إعادة هيكلة بعض الإدارات بشكل كبير لتحسين خدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ودافعي الضرائب.
تخفيضات واسعة وإعادة هيكلة
عندما تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، كان عدد موظفي وزارة التعليم 4133 موظفًا.
بعد الإجراءات المتخذة، سيصبح العدد الإجمالي للقوى العاملة 2183 موظفًا.
وشمل التقليص 600 موظف قبلوا فرص الاستقالة الطوعية والتقاعد خلال الأسابيع السبعة الماضية.
ووفقًا للمتطلبات التنظيمية والاتفاقيات الجماعية، سيحصل الموظفون المتأثرون على رواتبهم الكاملة ومزاياهم حتى 9 يونيو، بالإضافة إلى تعويضات إنهاء الخدمة أو مزايا التقاعد بناءً على مدة خدمتهم.
سكاي نيوز
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