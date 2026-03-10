الثلاثاء 2026-03-10 04:51 م

وزارة الدفاع تقيم مراسم جنازة عسكرية لشهيدي الإمارات

الحادث وقع بسبب عطل فني حسب وزارة الدفاع
الثلاثاء، 10-03-2026 03:31 م
الوكيل الإخباري- جرت في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي، الثلاثاء، مراسم الجنازة العسكرية لشهيدي الإمارات، النقيب سعيد البلوشي، والملازم أول علي الطنيجي، اللَذين انتقلا إلى جوار ربهما إثر تعرضهما لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أدائهما واجبهما الوطني بالدولة.اضافة اعلان


وحضر المراسم عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر الشهيدين وذويهما.

وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهيدين سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

