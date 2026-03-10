وزارة الدفاع تقيم مراسم جنازة عسكرية لشهيدي الإمارات

وحضر المراسم عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر الشهيدين وذويهما.
وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهيدين سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
سكاي نيوز
