وزارة الصحة الإسرائيلية توجه بنقل العمل إلى منشآت محمية تحت الأرض

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الوكيل الإخباري- أصدر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات إلى المستشفيات برفع مستوى الجهوزية والعمل من المرافق المحصنة تحت الأرض على خلفية التصعيد الإيراني. اضافة اعلان





وتضمنت التعليمات تجنيد الكوادر الطبية واللوجستية اللازمة لضمان الانتقال السريع إلى حالة الطوارئ.



جاء ذلك بالتزامن مع حشد قوات من الجيش الإسرائيلي للمساعدة على دعم القطاع الصحي عند الحاجة.



وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات جاءت في ختام اجتماع عقدته الهيئة العليا للاستشفاء بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.



كما طُلب من المستشفيات الاستعداد لتسريع عمليات تخريج المرضى الذين تسمح حالتهم الصحية بذلك، بهدف توفير أسرّة إضافية واستيعاب أي طارئ محتمل.



وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن عيادات صناديق التأمين الصحي ومراكز توزيع الحليب ستواصل عملها خلال فترات الإنذار من المواقع التي تتوافر فيها مناطق محمية أو من العيادات القريبة من الملاجئ والمرافق المحصنة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان في مختلف المناطق.





