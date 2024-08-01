وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا وصلا إلى بيروت

وفور وصولهما، التقى الوزيران بوزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، على أن يلتقيا أيضًا برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المسؤولين العسكريين.
وتأتي هذه الزيارة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لأحد المباني في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى الى اغتيال القائد الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر.
وقالت قناة "12" العبرية إن تل أبيب بعثت برسائل عبر قنوات دبلوماسية إلى لبنان وإيران تؤكد أنها مستعدة للذهاب إلى حرب شاملة إذا رد الجانب الآخر (على اغتيال شكر واغتيال رئيس المكتب السياسي في حماس إسماعيل هنية) بطريقة تلحق أضرارًا جسيمة بإسرائيل.
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن تنشر 12 سفينة حربية و4 آلاف جندي بالشرق الأوسط
-
الأسد يصدر مرسوما بتعديل سن خدمة العلم
-
ترامب يعلق على اختفاء بايدن وعدم ظهوره في الفعاليات العامة
-
الخارجية اللبنانية توجه رسالة لمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي
-
سيراليون تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آب
-
إعلام إيراني: مقتل مستشار عسكري في غارة ضاحية بيروت
-
البنتاغون: 3 متهمين بهجمات 11 سبتمبر وافقوا على الاعتراف بالذنب
-
دبلوماسي غربي: الجميع يضغط على طهران حتى لا ترد