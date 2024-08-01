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وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا وصلا إلى بيروت

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 01-08-2024 12:39 م

 الوكيل الإخباري- وصل إلى بيروت، اليوم الخميس، وزيرا الخارجية ديفيد لامي والدفاع جون هيلي البريطانيان، وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة بين "حزب الله" وإسرائيل.


وفور وصولهما، التقى الوزيران بوزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، على أن يلتقيا أيضًا برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المسؤولين العسكريين.


وتأتي هذه الزيارة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لأحد المباني في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى الى اغتيال القائد الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر.


وقالت قناة "12" العبرية إن تل أبيب بعثت برسائل عبر قنوات دبلوماسية إلى لبنان وإيران تؤكد أنها مستعدة للذهاب إلى حرب شاملة إذا رد الجانب الآخر (على اغتيال شكر واغتيال رئيس المكتب السياسي في حماس إسماعيل هنية) بطريقة تلحق أضرارًا جسيمة بإسرائيل.





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