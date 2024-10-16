وزيرة بريطانية: الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستوى لا يطاق

جاء ذلك خلال إجابتها على أسئلة النواب في البرلمان البريطاني بشأن التطورات في الشرق الأوسط.
ورغم إمداد بلادها إسرائيل بالسلاح، أعربت دودز عن "قلقها" بشأن الاكتظاظ والوضع الأمني في المناطق التي زعمت إسرائيل أنها "مناطق آمنة".
وأشارت دودز إلى أن "الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستوى لا يطاق، وإن الوضع سيكون أكثر صعوبة خلال أشهر الشتاء".
وأضافت، أن قطاع غزة برمته يواجه الجوع الشديد المتزايد يوما بعد يوم، فضلا عن الافتقار للخدمات الأساسية، ومياه الشرب النظيفة، والمأوى والخدمات الصحية.
وأكدت أنه "من غير المقبول أن تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة".
وفا
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