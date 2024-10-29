وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الروسية في كوريا الشمالية أن وزيرة خارجية البلاد تشوي سون هوي توجهت إلى روسيا بزيارة رسمية.



وجاء في بيان للسفارة أن السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، التقى أمس الاثنين، بوزيرة الخارجية في مطار بيونغ يانغ الدولي.



وأضاف بيان السفارة أن زيارة وزير خارجية كوريا الشمالية لروسيا تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي الذي اتفق زعيما البلدين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون على تعميقه خلال زيارة الرئيس الروسي لبيونغ يانغ في يونيو الماضي.

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وجدير بالذكر أن روسيا وكوريا الشمالية وقعتا على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تنص، بين أمور أخرى، على المساعدات العسكرية المتبادلة في حال تعرض أي من البلدين للهجوم.