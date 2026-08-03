وزير الاقتصاد الإيراني: لدينا خطة صمود اقتصادي لعامين على الأقل

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده، أن بلاده تمتلك خطة صمود اقتصادي تمتد لعامين على الأقل.

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وشدد زاده على عدم صحة الادعاءات التي تتحدث عن عجز الحكومة عن تأمين موارد الموازنة.