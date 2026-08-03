الإثنين 2026-08-03 10:29 م

وزير الاقتصاد الإيراني: لدينا خطة صمود اقتصادي لعامين على الأقل

علم ايران
علم ايران
 
الإثنين، 03-08-2026 08:58 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده، أن بلاده تمتلك خطة صمود اقتصادي تمتد لعامين على الأقل.

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وشدد زاده على عدم صحة الادعاءات التي تتحدث عن عجز الحكومة عن تأمين موارد الموازنة.

 

 
 


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