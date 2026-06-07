وزير التعليم الإسرائيلي يعلن إغلاق المدارس الاثنين

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة التربية والتعليم وقيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش "بعد تقييم الوضع... لا يمكن إجراء الأنشطة التعليمية".
وكان الجيش الإسرائيلي قال، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.
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إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل