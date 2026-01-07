وزير الحرب الأمريكي يعلق على احتجاز ناقلة نفط روسية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الحظر المفروض على النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات ما زال ساري المفعول في جميع أنحاء العالم.



جاء ذلك في تعليق على أنباء احتجاز القوات الأمريكية للناقلة الروسية "مارينيرا" في المحيط الأطلسي.

وكتب هيغسيث على منصة "إكس": "الحظر المفروض على النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات والمستخرج بشكل غير قانوني يظل ساريا بالكامل وفي أي مكان في العالم".



وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أفادت اليوم الأربعاء بأن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" بسبب انتهاكها نظام العقوبات الأمريكي.



من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن الوضع الذي نشأ حول الناقلة الروسية. وقالت الوزارة أمس الثلاثاء إن موسكو تراقب بقلق "الوضع غير الطبيعي" الذي نشأ حول ناقلة النفط الروسية "مارينيرا"، التي كانت في المياه الدولية في شمال المحيط الأطلسي تحت العلم الروسي وفقا لقانون البحار الدولي.



وشددت الوزارة على أن الناقلة الروسية "تحظى لسبب غير مفهوم باهتمام متزايد وغير متناسب بوضوح مع وضعها السلمي من قبل القوات الأمريكية وحلف الناتو".



وتابعت الخارجية الروسية: "تتوقع موسكو أن تبدأ الدول الغربية، التي تعلن التزامها بحرية الملاحة في أعالي البحار، بتنفيذ هذا المبدأ بنفسها".



وأعلنت شركة "بوريفيست مارين" في وقت سابق أن ناقلة النفط الروسية "إم/تي مارينيرا" تتعرض لمطاردة مطولة من قبل خفر السواحل الأمريكي في شمال المحيط الأطلسي مع تحذيرات من محاولة محتملة لاعتراضها في ظروف جوية خطرة.



وأكدت الشركة أن ناقلة النفط "إم/تي مارينيرا" (رقم IMO: 9230880)، فارغة ومتجهة نحو مدينة مورمانسك الروسية بسرعة 8.5 عقدة وتتعرض لمطاردة خفر السواحل الأمريكي تحت مراقبة جوية من طائرات الاستطلاع "بي-8 إيه بوسيدون".