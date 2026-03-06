وزير الحرب الأميركي: الحرب في إيران لا تزال في بدايتها ومخازن الذخائر ممتلئة

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إن الجدول الزمني للحرب في إيران تحدده الولايات المتحدة وحدها، مؤكدا أن مخازن الذخائر الأميركية ممتلئة وأن بلاده قادرة على الاستمرار في القتال.

وأضاف وزير الحرب الأميركي أن ما يجري حاليا "مجرد بداية القتال" محذرا من أن إيران تخطئ في حساباتها إذا اعتقدت أن الولايات المتحدة غير قادرة على مواصلة الحرب.