الجمعة 2026-03-06 04:18 ص

وزير الحرب الأميركي: الحرب في إيران لا تزال في بدايتها ومخازن الذخائر ممتلئة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث
الجمعة، 06-03-2026 02:50 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إن الجدول الزمني للحرب في إيران تحدده الولايات المتحدة وحدها، مؤكدا أن مخازن الذخائر الأميركية ممتلئة وأن بلاده قادرة على الاستمرار في القتال.

وأضاف وزير الحرب الأميركي أن ما يجري حاليا "مجرد بداية القتال" محذرا من أن إيران تخطئ في حساباتها إذا اعتقدت أن الولايات المتحدة غير قادرة على مواصلة الحرب.


وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة.

 
 


