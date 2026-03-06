وزير الحرب الأميركي: الحرب في إيران لا تزال في بدايتها ومخازن الذخائر ممتلئة

وأضاف وزير الحرب الأميركي أن ما يجري حاليا "مجرد بداية القتال" محذرا من أن إيران تخطئ في حساباتها إذا اعتقدت أن الولايات المتحدة غير قادرة على مواصلة الحرب.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة.
