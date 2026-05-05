وزير الحرب الأميركي: الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة بشأن مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة في مضيق هرمز، لكنها سترد بشكل "مدمّر" على أي هجوم إيراني يستهدف حركة الملاحة.





وصرّح هيغسيث للصحافيين: "نحن لا نسعى إلى مواجهة، لكن لا يمكن السماح لإيران بمنع الدول غير المعنية وبضائعها من عبور ممر مائي دولي".



وأضاف متوجها للإيرانيين "إذا هاجمتم القوات الأميركية أو السفن التجارية المدنية، فستواجهون قوة نارية أميركية ساحقة ومدمّرة".









