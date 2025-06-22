وزير الخارجية الإيراني: أحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة

الوكيل الإخباري- ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقصف الأمريكي على المنشآت النووية بإيران واصفا ما جرى بالأحداث الشنيعة والذي ستكون له عواقب وخيمة.



وأكد الوزير الإيراني في أول تصريح إيراني من هذا المستوى بعد القصف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية الليلة الماضية، أن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها.



وقال عراقجي: "ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية".

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وتابع الوزير: "أحداث هذا الصباح شنيعة، وستكون لها عواقب وخيمة، إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها".



وفي وقت سابق من الليلة الماضية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.