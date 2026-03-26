الخميس 2026-03-26 12:20 ص

وزير الخارجية الإيراني: لا نية لدينا للتفاوض

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
الخميس، 26-03-2026 12:16 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء أن "لا نية" لدى إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الحديث عن مفاوضات الآن هو "إقرار بالهزيمة".

اضافة اعلان


وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الرسمي "في الوقت الراهن، سياستنا هي مواصلة المقاومة" مضيفا "لا نية لدينا للتفاوض، فلم تُجرَ أي مفاوضات حتى الآن، وأعتقد أن موقفنا قائم على مبادئ".

وأضاف أن مضيق هرمز "مغلق فقط أمام الأعداء"، وذلك بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إغلاق شبه كامل لهذا الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة