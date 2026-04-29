وزير الخارجية التركي: يجب البحث عن بدائل لمضيق هرمز

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية بيات مينل-رايزينجر، في العاصمة النمساوية فيينا: "نحن ندعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ونرحب بها"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الحالي مهم، ولكن الأهم من وجهة نظرنا هو عدم العودة إلى الحرب".
وأضاف فيدان أن تركيا ترى "أن الملفات التي يتم بحثها بين الطرفين كثيرة وصعبة، ولذلك فإن فترة الأسبوعين لن تكون كافية"، مؤكدا على ضرورة تمديد فترة التفاوض".
وتابع: "نعتقد بأن الأيام القليلة المقبلة هي بالغة الأهمية وحرجة.. ونحن ندعم ونثق بدور الوساطة الذي تقوم بها باكستان".
وفي الشأن الفلسطيني، قال وزير الخارجية التركي إنه "يجب الضغط من طرف المجتمع الدولي والوسطاء، على إسرائيل، من أجل وقف إجراءات إسرائيل التوسعية، وللتحوّل لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وجدد تأكيده موقف تركيا من الأزمة الأوكرانية منذ البداية، مشيرا إلى أن "تركيا مستعدة لمواصلة جهودها لحل هذه الأزمة". وقال: "بحثنا خلال اجتماعنا مخاطر الأزمة الأوكرانية والمستمرة، وسبل حلها".
