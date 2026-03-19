وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، أن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في الرياض بمشاركة دول عربية وإسلامية، فجر الخميس، أدان الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مشددا على رفض أي ممارسات تمس أمن واستقرار المنطقة.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في ختام الاجتماع، إن إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى إلى تآكل الثقة الإقليمية بها، مشيرا إلى أن هذه السياسات تزيد من حدة التوتر في المنطقة.



وأضاف "إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة"، مشيرا إلى أن "إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا ".



وبين أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن إيران خططت بشكل مسبق لهذه الاعتداءات، ما يعكس نهجا تصعيديا يهدد الأمن الإقليمي.



ولفت إلى أن هجمات إيران على جيرانها سيكون لها عواقب، مضيفا أن إيران اعتدت على أعيان مدنية في دول الخليج مع بداية الحرب.



وحذر وزير الخارجية السعودي من أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين، مؤكدا ضرورة حماية الممرات البحرية وضمان استقرار حركة التجارة العالمية.



وأشار إلى أن هذه الاعتداءات ستؤدي إلى مزيد من عزلة إيران على الساحة الدولية.



وأكد أن إيران لطالما أنكرت دعمها للميليشيات وأدوارها التخريبية، مبيناً "أن هجمات إيران على جيرانها سيكون لها عواقب، وسنتخذ القرارات المناسبة للدفاع عن بلدنا ومواردنا".



وأضاف وزير الخارجية السعودي أن إيران تتبع سياسة الابتزاز لغاية الوصول إلى أهدافها، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين دول مجلس التعاون لمواجهة الاعتداءات الإيرانية.



وشدد على أنه لا يمكن لإيران أن تكون شريكا في ظل سلوكها العدائي، لافتا إلى أن الثقة الضئيلة التي كانت متبقية بها تحطمت تماما.



وأكد أن صبر بلاده على الاعتداءات الإيرانية ليس محدودا، مشيرا إلى أن وقف الحرب هو أمر يعود إلى الجانب الإيراني.



وعقد اجتماع وزاري تشاوري لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية في السعودية للتشاور والتنسيق حول سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده.