وزير الخارجية السعودي يبحث مع لافروف آخر المستجدات الإقليمية

وجاء هذا الاتصال عقب اجتماع عربي وغربي موسع عقد في الرياض بشأن سوريا، لم تدع إليه موسكو، شدد على أهمية انطلاق عملية سياسية شاملة وأكد ضرورة رفع العقوبات الأحادية والأممية عن سوريا وضمان وحدة البلاد وسيادتها.
وكان الأمير فيصل بن فرحان قد التقى بوزير الخارجية الروسي في سبتمبر الماضي، وجرى في أثناء اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه في شتى المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
-
أخبار متعلقة
-
مستشار لترامب: أرباح الرئيس المنتخب قد تصل إلى 500 مليون دولار
-
مستشارو ترامب يضعون جدولا جديدا لتسوية الأزمة الأوكرانية
-
المحكمة العليا في بنغلاديش تبرئ رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء
-
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث الأوضاع في ليبيا
-
النرويج تخفض من استقبال اللاجئين الأوكرانيين
-
كوريا الجنوبية.. الرئيس المعزول يرفض الإدلاء بأقواله
-
"أكسيوس": تسجيل حريقين جديدين في كاليفورنيا
-
الاحتلال يفجر منازل ويجرف طرقا جنوب لبنان