وزير الخارجية السوري: نعمل على تجاوز إرث النظام السابق بالعلاقات مع لبنان

وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت، أنه الزيارة تعكس الدعم والعلاقة الصحية مع لبنان.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة اللبنانية السورية ستتولى تطوير التعاون الاقتصادي والتفاهمات الأمنية بين البلدين.
كما أكد الشيباني أن ملف أي اتفاق مع إسرائيل يبقى قرارا سياديا تتخذه الحكومة اللبنانية.
من جهته، قال سلام إن بيروت ودمشق أعادتا إرساء علاقاتهما على أساس المصالح المشتركة، مشيرا إلى أنه بحث مع الشيباني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وبين أنه تم توقيع اتفاق على تشكيل لجنة عليا لبنانية سورية مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستضم عددا من الوزراء وستعمل على تعزيز التعاون بين البلدين.
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