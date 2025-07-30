الأربعاء 2025-07-30 06:47 م
 

وزير الخارجية السوري يتوجه إلى روسيا الخميس

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري- قال مصدر إن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني سيتوجه إلى روسيا الخميس.

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وبذلك سيكون الشيباني أهم مسؤول سوري يزور موسكو منذ الإطاحة بحليف موسكو بشار الأسد في كانون الأول وتعيين حكومة جديدة في دمشق.


وتجري روسيا والحكومة السورية الجديدة محادثات بشأن آمال موسكو في مواصلة تشغيل قاعدتيها البحرية والجوية في شمال غرب سوريا.

 

وكالات

 
 
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