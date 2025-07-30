وزير الخارجية السوري يتوجه إلى روسيا الخميس

الوكيل الإخباري- قال مصدر إن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني سيتوجه إلى روسيا الخميس.

اضافة اعلان



وبذلك سيكون الشيباني أهم مسؤول سوري يزور موسكو منذ الإطاحة بحليف موسكو بشار الأسد في كانون الأول وتعيين حكومة جديدة في دمشق.



وتجري روسيا والحكومة السورية الجديدة محادثات بشأن آمال موسكو في مواصلة تشغيل قاعدتيها البحرية والجوية في شمال غرب سوريا.