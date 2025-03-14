وزير الخارجية السوري يصل بغداد في زيارة رسمية

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الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين ومسؤولين حكوميين. اضافة اعلان





وهذه هي الزيارة الأولى للشيباني إلى العراق بعد أن تم تأجيلها في شهر فبراير الماضي.