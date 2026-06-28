وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز

12:20 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الأحد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران. اضافة اعلان





وخلال اجتماعه مع الوزير الإيراني الزائر، قال حسين إن العراق لا يؤيد توسيع نطاق الحرب على دول الخليج، ولا يؤيد شن هجمات على إيران.





