وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز

وخلال اجتماعه مع الوزير الإيراني الزائر، قال حسين إن العراق لا يؤيد توسيع نطاق الحرب على دول الخليج، ولا يؤيد شن هجمات على إيران.
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