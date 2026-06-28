الأحد 2026-06-28 02:16 م

وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحضران مؤتمرا صحفيا في بغداد
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحضران مؤتمرا صحفيا في بغداد
 
الأحد، 28-06-2026 12:20 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الأحد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.اضافة اعلان


وخلال اجتماعه مع الوزير الإيراني الزائر، قال حسين إن العراق لا يؤيد توسيع نطاق الحرب على دول الخليج، ولا يؤيد شن هجمات على إيران.
 
 


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