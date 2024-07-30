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وزير الخارجية اللبناني: نأمل برد متناسب من حزب الله

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني
الثلاثاء، 30-07-2024 09:40 م

 

 الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب لرويترز إنه يأمل في رد متناسب من حزب الله كي تتوقف ما وصفه بـ"موجة القتل هذه".


وأعرب عن استنكار بلاده للضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إن لبنان يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة.

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