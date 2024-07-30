وزير الخارجية اللبناني: نأمل برد متناسب من حزب الله

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697947 الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب لرويترز إنه يأمل في رد متناسب من حزب الله كي تتوقف ما وصفه بـ"موجة القتل هذه".وأعرب عن استنكار بلاده للضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إن لبنان يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة. اقرأ أيضاً عاجل قتيلان وأكثر من 20 مصابا بالهجوم على ضاحية بيروت نتنياهو يجتمع مع كبار قادة الجيش كشف تفاصيل الغارة الإسرائيلية على بيروت ومصير القائد الكبير بحزب الله "حزب الله" يتصدى لمقاتلات إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية إيران تعلق على مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية مصر.. غرق يخت يقل 14 سعودياً ومصرياً خلال نزهة في النيل كيف علق حزب الله على التهديدات الاسرائيلية بالاجتياح البري ؟ ارتفاع حصيلة قتلى انزلاقات التربة في الهند إلى 63 الاحتلال يتبنى اغتيال عنصر من حزب الله والأخير ينعاه