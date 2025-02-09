وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، أن عبد العاطي سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونغرس.
ونوهت بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.
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