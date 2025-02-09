 
الأحد 2025-02-09 01:46 م
 

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن

ا
أرشيفية
الأحد، 09-02-2025 11:40 ص

الوكيل الإخباري- توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، حسبما أعلنت الوزارة في بيان.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، أن عبد العاطي سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونغرس.

اضافة اعلان


ونوهت بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يزور قيادة أمن الدبلوماسي والدوائر

ب

فن ومشاهير سقوط نجوى كرم على المسرح في أمستردام - فيديو

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إقرار نظام معدِّل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025م

ت

فن ومشاهير إصابة تامر فرج أثناء تصوير مسلسل "وش السعد" في رمضان 2025 - صور

ت

أخبار محلية قرار حكومي يتعلق بالكهرباء للتخفيف على المواطنين وتوفير فرص عمل

لهن

أخبار الشركات شركة مكتب التجارة العربي للتكنولوجيا ( Arab Trade Desk For Technologies ) تطلق منصة "اربح" الإلكترونية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

صورة جوية لمدينة العقبة

اقتصاد محلي ارتفاع لافت بعدد الحاويات الواردة لميناء العقبة الشهر الماضي



 




الأكثر مشاهدة