وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن

الوكيل الإخباري- توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، حسبما أعلنت الوزارة في بيان.



وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، أن عبد العاطي سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونغرس.

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ونوهت بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.