وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة لديها "مقومات لإبرام اتفاق" مع الصين

وأضاف في منشور على إكس تم حذفه لاحقا "دفعت مفاوضات هذا الأسبوع في ستوكهولم محادثاتنا مع الصين قدما، وأعتقد أن لدينا مقومات لإبرام اتفاق يعود بالنفع على البلدين العظيمين".
وتابع "أنا متفائل بشأن ما هو قادم".
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