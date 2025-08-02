وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة لديها "مقومات لإبرام اتفاق" مع الصين

08:18 ص

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إنه يعتقد أن واشنطن لديها مقومات لإبرام اتفاق مع الصين وإنه "متفائل" بما هو قادم. اضافة اعلان





وأضاف في منشور على إكس تم حذفه لاحقا "دفعت مفاوضات هذا الأسبوع في ستوكهولم محادثاتنا مع الصين قدما، وأعتقد أن لدينا مقومات لإبرام اتفاق يعود بالنفع على البلدين العظيمين".



وتابع "أنا متفائل بشأن ما هو قادم".