وزير الدفاع الإسرائيلي: تحويل جميع تحقيقات 7 أكتوبر إلى نتنياهو

11:09 م

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث -نقلا عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس- أنه جرى تحويل جميع التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. اضافة اعلان

