وزير الدفاع الإسرائيلي: مصير صنعاء هو مصير طهران

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الوكيل الإخباري- توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد على جماعة الحوثي اليمنية، وذلك بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن. اضافة اعلان





وقال كاتس في تغريدة على موقع إكس "ضربنا رأس الأفعى في إيران، وسنستهدف الحوثيين في اليمن أيضا، ومصير صنعاء هو مصير طهران".