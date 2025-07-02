الأربعاء 2025-07-02 01:21 ص
 

وزير الدفاع الإسرائيلي: مصير صنعاء هو مصير طهران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
 
الأربعاء، 02-07-2025 12:34 ص
الوكيل الإخباري-   توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد على جماعة الحوثي اليمنية، وذلك بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن.اضافة اعلان


وقال كاتس في تغريدة على موقع إكس "ضربنا رأس الأفعى في إيران، وسنستهدف الحوثيين في اليمن أيضا، ومصير صنعاء هو مصير طهران".
 
gnews

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