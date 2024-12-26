وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بملاحقة قادة الحوثيين

وأضاف "من يهاجم إسرائيل سنهاجمه وسنلاحق جميع قادة جماعة الحوثيين ونهاجمهم كما فعلنا في أماكن أخرى".
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