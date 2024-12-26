 
الخميس 2024-12-26 08:50 م
 

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بملاحقة قادة الحوثيين

يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
الخميس، 26-12-2024 07:33 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "شاهدنا عملية دقيقة لسلاح الجو ضرب خلالها أهدافا إستراتيجية للحوثيين".

اضافة اعلان


وأضاف "من يهاجم إسرائيل سنهاجمه وسنلاحق جميع قادة جماعة الحوثيين ونهاجمهم كما فعلنا في أماكن أخرى".

 
gnews

أحدث الأخبار

الزرقاء

أخبار محلية تخريج 160 طالبا من حفظة القرآن الكريم في الزرقاء

تعبيرية

فلسطين استشهاد 4 رضع بسبب البرد خلال 72 ساعة في غزة

جرش

أخبار محلية افتتاح معرض المنتوجات الزراعية والريفية في جرش

نتنياهو

عربي ودولي هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم على اليمن لم يوافق عليه مجلس الوزراء

بلدية رحاب

أخبار محلية بلدية رحاب تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية

حماس

فلسطين حماس تدين العدوان الصهيوني على اليمن

يسرائيل كاتس

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بملاحقة قادة الحوثيين

امطار

الطقس انخفاض ملموس على الحرارة وامطار رعدية على هذه المناطق الجمعة - تحذيرات



 




الأكثر مشاهدة