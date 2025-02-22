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وزير الدفاع الروسي يتوعد الغرب: المواجهة بلغت لحظتها الحاسمة

وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف
وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف
السبت، 22-02-2025 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، أن المواجهة بين روسيا والغرب قد وصلت إلى مرحلة حاسمة، مشددًا على أن مصير روسيا يعتمد على تضافر جهود جميع مواطنيها.اضافة اعلان


وقال بيلاوسوف، خلال مراسم تكريم المشاركين في العمليات العسكرية، إن الجنود والضباط الروس أمام مهام بالغة الصعوبة، لكن القيادة العسكرية تثق بقدرتهم على إنجازها.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والغرب توترًا متزايدًا، حيث لوّح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بفرض عقوبات قاسية على موسكو، بل وطرح إمكانية اتخاذ إجراء عسكري إذا لم توافق روسيا على اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وأكد فانس أن جميع الخيارات، بما في ذلك إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، لا تزال مطروحة، في تناقض واضح مع تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الذي استبعد هذا السيناريو في وقت سابق.

في المقابل، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجة أكثر تصالحية، إذ صرّح بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لتحقيق السلام، بل وألمح إلى أنه يدعم عودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع، واصفًا طردها بأنه كان خطأ.

كما كشف ترامب عن مكالمة هاتفية "رائعة" جمعته ببوتين، معربًا عن رغبته في لقاء مباشر معه.
ردود فعل أوكرانية وأوروبية غاضبة

هذه التصريحات أثارت استياء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انتقد تواصل ترامب مع بوتين دون إشراك أوكرانيا في المحادثات.

في الوقت ذاته، شدد الاتحاد الأوروبي على أن أي مفاوضات سلام يجب أن تشمل دورًا أوروبيًا وأوكرانيًا فاعلًا، مؤكدًا رفضه لأي اتفاق يتم التوصل إليه دون مشاركتهما.

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