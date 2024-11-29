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وزير الدفاع الروسي يجري مباحثات في كوريا الشمالية

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف
الجمعة، 29-11-2024 12:35 م
الوكيل الإخباري-   وصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف اليوم الجمعة إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن بيان للجيش الروسي.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يلتقي بيلوسوف عددا من المسؤولين ويعقد اجتماعات مع القيادة العسكرية والسياسية في بيونغ يانغ، حليفة موسكو والتي وقّعت معها في وقت سابق معاهدة دفاع مشترك.

وتأتي الزيارة بعد أيام من لقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وفدا أوكرانيا بقيادة وزير الدفاع رستم عمروف.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي أعلن مطلع نوفمبر/تشرين الثاني أن بلاده، "لا تستبعد" إمكان أن ترسل بصورة مباشرة أسلحة إلى أوكرانيا، وفق تقارير صحفية.

ويترافق هذا مع الاتهامات الأميركية لكوريا الشمالية بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة، لدعم حربها ضد أوكرانيا.

ويضاف إلى ذلك الاتهامات لكوريا الشمالية بتزويد روسيا بأنظمة مدفعية وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى قد تمكن موسكو من تمديد حربها ضد كييف المستمرة لأكثر من عامين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقّعا اتفاقية شراكة الإستراتيجية الشاملة أثناء زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ، في 19 يونيو/حزيران الماضي.

الجزيرة
 
gnews

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