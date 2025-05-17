وزير الدفاع السوري: دمج الوحدات العسكرية كافة ضمن وزارة الدفاع

10:12 م

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، السبت، دمج الوحدات العسكرية كافة ضمن وزارة الدفاع السورية. اضافة اعلان





وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال أبو قصرة: "إلى أبناء سوريا الأحرار، لقد بدأنا بعد تحرير سوريا فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج الوحدات كافة ضمن وزارة الدفاع السورية".



وأضاف الوزير السوري، أن "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع، وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مستشعرين أهمية المرحلة ومتطلباتها".



وشدّد أبو قصرة على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها (10 أيام)، وذلك استكمالاً لجهود التوحيد والتنظيم، مؤكدا أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها.