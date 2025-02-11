 
الثلاثاء 2025-02-11 11:35 م
 

وزير الدفاع المصري يطالب قواته بأعلى درجات الجاهزية

وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالمجيد صقر
وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالمجيد صقر
الثلاثاء، 11-02-2025 11:02 م

الوكيل الإخباري-   طالب وزير الدفاع المصري عبدالمجيد صقر الجيش الثالث الميداني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها.

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وشهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والأعمال السابقة المنفذة في مختلف المراحل ، كذلك عرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وناقش عدداً من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرار الأمثل للتعامل مع كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

وأكد قائد الجيش الثالث الميداني اللواء هشام شندي حرص مقاتلي الجيش الثالث الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات.

 
gnews

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