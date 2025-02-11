وزير الدفاع المصري يطالب قواته بأعلى درجات الجاهزية

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والأعمال السابقة المنفذة في مختلف المراحل ، كذلك عرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع .
ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وناقش عدداً من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرار الأمثل للتعامل مع كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات.
وأكد قائد الجيش الثالث الميداني اللواء هشام شندي حرص مقاتلي الجيش الثالث الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات .
وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات.
-
أخبار متعلقة
-
الاعلام العبري: إسرائيل على علم مسبق بإنذار ترامب
-
ترامب يوقع على أمر تنفيذي لتخفيف القيود على قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب
-
الخارجية الأمريكية: حماس شر مطلق
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو والكابينت يتمسكون بتصريح ترامب بشأن إطلاق كل الأسرى
-
ترامب يؤيد خطط إسرائيل بضم الضفة الغربية ويتعهد بتهجير سكان غزة
-
مصر تعلن وفاة سفيرها في كرواتيا
-
بعد تهديدات ماسك.. وزارة التعليم الأمريكية تنهي عقودا بمبلغ ضخم
-
إعلام عبري: مصر أبلغت ترامب رفضها المشاركة بخطته