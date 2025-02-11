وزير الدفاع المصري يطالب قواته بأعلى درجات الجاهزية

الوكيل الإخباري- طالب وزير الدفاع المصري عبدالمجيد صقر الجيش الثالث الميداني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها.

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