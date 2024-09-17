وزير الري المصري: نراقب العبث الإثيوبي بالنيل

وأضاف الوزير في حديث لوسائل إعلام أن تحركات وتصرفات إثيوبيا في بعض الأحيان غير مبررة وغير علمية وأن هناك اضطرابا في عملية ملء السد وتشغيله.
ولفت إلى أن أديس أبابا تواصل ملء سد النهضة بشكل أحادي والمفاوضات معها ليست إلا استهلاكا للوقت وغطاء سياسيا.
وأكد أن مصر تحملت الكثير ووضعت العديد من الحلول الفنية ودائما تقابل بحجج واهية من الجانب الإثيوبي، ذاكرا أنه لا يوجد رغبة من أديس أبابا في الوصول لاتفاق.
وبسؤاله عن حجم الضرر على مصر حاليا من سد النهضة، قال: "لا نقدر حجم ضرر السد على مصر إلا بعد انتهاء الموسم والملء بشكل كامل".
وشدد سويلم على على أنه لا يوجد مسار بديل للحفاظ على أمن مصر المائي عن مياه النيل، مؤكدا أن مصر لا تستطيع أن نتنازل عن متر مكعب واحد من تلك المياه.
ولفت هاني سويلم إلى أن نصيب الفرد من المياه حاليا في مصر قرابة 500 متر مكعب سنويا وأن العجز المائي يقترب من 50 بالمئة من المياه المتاحة في البلاد.
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