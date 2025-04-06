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وزير الصحة الأمريكي يتوجه إلى تكساس بعد تسجيل وفاة ثانية بتفشي الحصبة

وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي
وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي
 
الأحد، 06-04-2025 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد موقع Axios بأن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي جونيور يخطط للتوجه بسرعة إلى تكساس، بعد تسجيل وفاة طفل ثان يُعتقد أنها مرتبطة بتفشي مرض الحصبة في الولاية.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية تكساس أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في الولاية ارتفع إلى 481 حالة.

وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بسبب تفشي مرض الحصبة في تكساس في أواخر فبراير. وبحسب موقع أكسيوس، توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات ، حيث كانت الطفلة مطعمة ضد الحصبة .

وأضاف الموقع: "يخطط وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور لزيارة سريعة إلى تكساس بعد أن أبلغت سلطات الولاية الوزارة الفيدرالية بوفاة طفل ثان هناك ربما تكون مرتبطة بالحصبة".

وقال مسؤول في البيت الأبيض لم يكشف عن هويته للموقع: "إنها زيارة مفاجئة"، مضيفًا أن الرحلة "تزامنت مع الوفاة المأساوية لطفل ثان" والتي ربما تكون ناجمة عن الحصبة كذلك.

والحصبة مرض فيروسي ينتقل عن طريق الرذاذ المحمول جواً، ويمكن أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن تسعة من كل 10 أشخاص ليس لديهم مناعة يصابون بالعدوى عندما يتعاملون مع شخص مصاب.

وعلى الرغم من تعافي معظم المرضى، فإن المرض قد يؤدي إلى عواقب خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، وتورم الدماغ، والعمى، والوفاة.

روسيا اليوم
 
gnews

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