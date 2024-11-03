وزير خارجية تركيا يحدد أسس حل الصراع في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة مع صحيفة Hurriyet التركية، إن الصراع الأوكراني يجب أن ينتهي على أساس وحدة أراضي أوكرانيا.



وأضاف الوزير التركي: "يجب إيجاد حل عادل للحرب، في إطار سلامة ووحدة أراضي أوكرانيا".



وشدد الوزير على استمرار العمل، في البحث عن أرضية مشتركة بين روسيا وأوكرانيا.

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