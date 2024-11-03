وزير خارجية تركيا يحدد أسس حل الصراع في أوكرانيا

وأضاف الوزير التركي: "يجب إيجاد حل عادل للحرب، في إطار سلامة ووحدة أراضي أوكرانيا".
وشدد الوزير على استمرار العمل، في البحث عن أرضية مشتركة بين روسيا وأوكرانيا.
-
أخبار متعلقة
-
FBI يزعم بأنه كشف تداول مقاطع فيديو مفبركة عن الانتخابات الأمريكية
-
مقتل شاب مصري في أمريكا برصاصة في رقبته
-
انطلاق الجولة الثانية لانتخابات رئيس مولدوفا
-
سلسلة غارات للاحتلال تستهدف بلدات في جنوب لبنان
-
نشطاء يطالبون بإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة قبل الانتخابات الرئاسية
-
روسيا تختبر تكنولوجيا الاستفادة من أقمار صناعية قديمة تركها الناتو في الفضاء
-
حدث لا يقل أهمية عن انتخابات الرئاسة .. ماذا ينتظر أمريكا بعد 5 نوفمبر ؟
-
رسالة من السنوار وصلت متأخرة لعائلته عن مرافقه الشخصي