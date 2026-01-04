الأحد 2026-01-04 10:27 م

وزير دفاع فنزويلا: مقتل عدد كبير من حراس مادورو

وزير دفاع فنزويلا: مقتل عدد كبير من حراس مادورو
وزير دفاع فنزويلا: مقتل عدد كبير من حراس مادورو
الأحد، 04-01-2026 08:44 م
الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن "عددًا كبيرًا" من أفراد فريق الحماية الأمنية للرئيس نيكولاس مادورو قتل خلال العملية الأميركية التي أعلنت واشنطن أنها انتهت باعتقال مادورو.اضافة اعلان


وأوضح بادرينو، في بيان تلفزيوني الأحد، أنه لا يملك رقمًا دقيقًا للضحايا.

ومن جهة أخرى، أيد الوزير إعلان نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز التي تولت الرئاسة مؤقتًا، مؤكدًا وضع القوات المسلحة في حالة تأهب في جميع أنحاء البلاد "لضمان السيادة".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا، السبت، وأدت إلى اعتقال مادورو، قد أسفرت عن مقتل 40 شخصًا.

وأفاد مسؤولون أميركيون بأنه تم إرسال أكثر من 150 طائرة أميركية لتدمير الدفاعات الجوية الفنزويلية، حتى تتمكن المروحيات العسكرية من إنزال القوات التي هاجمت موقع مادورو.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي دان كاين قد كشف، في وقت سابق، أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا حملت اسم "العزم المطلق".

وقال كاين، خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأميركي ترامب، إن العملية تطلبت أشهرًا من التخطيط والتمرين المكثف قبل تنفيذها.

ووصف المسؤول العسكري البارز العملية بأنها "تتويج لإعداد طويل ومعقد".

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

باحثون يطورون علاجا يوقف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

طب وصحة باحثون يطورون علاجا يوقف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

اتفاق جديد بين مصر وقطر يؤمن إمدادات غاز طويلة الأمد

عربي ودولي اتفاق جديد بين مصر وقطر يؤمن إمدادات غاز طويلة الأمد

ل

عربي ودولي زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير تنفي وفاته

تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي لنهاية آذار

أخبار محلية تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي لنهاية آذار

مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة 2026

أخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة 2026

الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

ل

أخبار محلية قرار حكومي جديد بشأن تأجيل خدمة خدمة العلم

القاضي ينعى رئيس الوزراء والنائب الأسبق المرحوم علي أبو الراغب

شؤون برلمانية القاضي ينعى رئيس الوزراء والنائب الأسبق المرحوم علي أبو الراغب



 






الأكثر مشاهدة