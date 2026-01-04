وزير دفاع فنزويلا: مقتل عدد كبير من حراس مادورو

وأوضح بادرينو، في بيان تلفزيوني الأحد، أنه لا يملك رقمًا دقيقًا للضحايا.
ومن جهة أخرى، أيد الوزير إعلان نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز التي تولت الرئاسة مؤقتًا، مؤكدًا وضع القوات المسلحة في حالة تأهب في جميع أنحاء البلاد "لضمان السيادة".
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا، السبت، وأدت إلى اعتقال مادورو، قد أسفرت عن مقتل 40 شخصًا.
وأفاد مسؤولون أميركيون بأنه تم إرسال أكثر من 150 طائرة أميركية لتدمير الدفاعات الجوية الفنزويلية، حتى تتمكن المروحيات العسكرية من إنزال القوات التي هاجمت موقع مادورو.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي دان كاين قد كشف، في وقت سابق، أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا حملت اسم "العزم المطلق".
وقال كاين، خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأميركي ترامب، إن العملية تطلبت أشهرًا من التخطيط والتمرين المكثف قبل تنفيذها.
ووصف المسؤول العسكري البارز العملية بأنها "تتويج لإعداد طويل ومعقد".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
اتفاق جديد بين مصر وقطر يؤمن إمدادات غاز طويلة الأمد
-
زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير تنفي وفاته
-
فاجعة أليمة تهز قرية "بومراو" في الجزائر
-
صومالي لاند تؤيد اعتقال مادورو وتعلن دعمها للعدوان الأمريكي على فنزويلا
-
مدفيديف: تصرفات ترامب تجاه فنزويلا "غير قانونية لكنها متسقة"
-
هل يمتلك الإيرانيون "صندوق باندورا" ضد إسرائيل؟
-
"رسائل رعب" تصل هواتف إسرائيلية .. وشكوك في جهات إيرانية
-
"لا نتائج ملموسة" لاجتماع "قسد" مع الحكومة السورية