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وزير لبناني: غارة إسرائيلية على معبر بين لبنان وسوريا

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 23-11-2024 09:14 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الأشغال اللبناني علي حمية للجزيرة ان غارة إسرائيلية تستهدف معبر جوسية القاع بين لبنان وسوريا.

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وأضاف ان الاستهداف الإسرائيلي للمعبر جاء ضمن الأراضي السورية.

 
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