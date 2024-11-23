وزير لبناني: غارة إسرائيلية على معبر بين لبنان وسوريا

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الوكيل الإخباري- قال وزير الأشغال اللبناني علي حمية للجزيرة ان غارة إسرائيلية تستهدف معبر جوسية القاع بين لبنان وسوريا.

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