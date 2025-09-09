الثلاثاء 2025-09-09 06:01 م
 

وسائل إعلام إسرائيلية: الهجوم في قطر استهدف وفد حماس المفاوض

دخان متصاعد من موقع الانفجار في الدوحة
الثلاثاء، 09-09-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهجوم في قطر استهدف وفد حماس المفاوض.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر، قولها إن انفجارات الدوحة محاولة اغتيال لقيادات في حماس.

 
 
