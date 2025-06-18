الأربعاء 2025-06-18 04:27 ص
 

وسائل إعلام إيرانية: تفعيل المضادات الجوية جنوب غربي طهران

طهران
طهران
 
الأربعاء، 18-06-2025 03:55 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إيرانية إن المضادات الجوية تم تفعيلها في مدينتي برند ورباط كريم جنوب غربي العاصمة طهران.

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وكانت قد أعلنت طهران بدء الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل مع تنفيذها عدة هجمات صاروخية استهدفت أنحاء البلاد.

 
gnews

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