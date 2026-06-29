وسائل إعلام: خلاف داخل القيادة الإيرانية حول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إن تبادلا نادرا للاتهامات بين معظم أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران وهي الهيئة التي تنتخب المرشد الأعلى وبين قيادته، يكشف صراعات داخلية حول التفاوض مع واشنطن.



وذكرت قناة i24 العبرية، نقلا عن تقارير إعلامية، أن خلافا علنيا داخل مجلس الخبراء في إيران اندلع بعدما نشر معظم أعضائه بيانا حول مذكرة التفاهم التي وقعت مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى انتشار توبيخ علني غير عادي من قبل قيادة الهيئة خلال ساعات قليلة.

اضافة اعلان



ووفق ما نشره الموقع العبري الناطق باللغة العربية، بدأ الخلاف عندما نشر 62 من أصل 88 من أعضاء المجلس بيانا مشتركا وحادا يتجاوز البروتوكول المعتاد للهيئة المحافظة والصامتة عادة.



وفي البيان، أعرب الأعضاء عن معارضة شديدة لأي تنازلات في المفاوضات، ودعوا إلى استمرار الكفاح المسلح ضد الغرب وإسرائيل.



وذكرت التقارير أن تصريح الأغلبية في المجلس لم يكتف بانتقاد سياسي، بل تبنى نبرة متطرفة ودينية شديدة حيث أوضح الموقعون أن الحفاظ على "الخطوط الحمراء" التي وضعها القائد الأعلى مجتبى خامنئي، هو "واجب ديني" لا يجوز الإخلال به بأي شكل من الأشكال.



كما دعا أعضاء المجلس إلى معاقبة المسؤولين عن اغتيال الزعيم الأعلى الراحل علي خامنئي، مشيرين بأسمائهم إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.