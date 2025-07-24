وسائل إعلام روسية: العثور على حطام طائرة الركاب المفقودة

وأضاف المسؤول أن بيانات أولية تظهر عدم وجود ناجين في حادث تحطم الطائرة.
وقال حاكم منطقة روسية إن مراقبي الحركة الجوية فقدوا الاتصال، الخميس، بطائرة ركاب من طراز أنتونوف-24 تقل نحو 50 شخصا في أقصى شرق روسيا ويجري البحث عنها.
وذكرت وزارة الطوارئ المحلية أن الطائرة، التابعة لشركة أنجارا للطيران، ومقرها سيبيريا، اختفت من على شاشات الرادار أثناء اقترابها من وجهتها تيندا، وهي بلدة في منطقة أمور على الحدود مع الصين.
وأوضح حاكم المنطقة فاسيلي أورلوف أنه وفقا للبيانات الأولية، فإن على متن الطائرة 43 راكبا، بينهم خمسة أطفال، إضافة إلى طاقم مؤلف من ستة أفراد.
وكتب على تيليغرام "إرسال جميع القوات والوسائل اللازمة للبحث عن الطائرة".
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