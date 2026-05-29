وسائل إعلام: مصادر إيرانية تنفي أحدث تصريحات لترامب

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر أن إيران ترفض تصريحات ترامب بشأن اتفاق محتمل معها وأنها "مزيج من الحقيقة والزيف"، وأن الاتفاق مع أميركا في مراحل التصديق النهائية في إيران ولا قرار نهائيا بعد. اضافة اعلان





ووصف المصدر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "محاولة لتصوير نصر مزيف".





