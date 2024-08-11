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وسط توقعات بهجوم واسع.. حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية حدودية

وسائل إعلام إسرائيلية ترجح بدأ حزب الله هجومه خلال 24 ساعة
وسائل إعلام إسرائيلية ترجح بدء حزب الله هجومه خلال 24 ساعة




 

الأحد، 11-08-2024 02:39 م

الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله في لبنان، الأحد، قصف عدد من المواقع الإسرائيلية المقابلة لحدود لبنان الجنوبية.


وقال الحزب في بيان له إنه قصف تجمعًا للجنود الإسرائيليين بمحيط موقع بركة ريشا المقابل لحدود لبنان الجنوبية.


كما أكد الحزب استهدافه موقع الراهب القريب من حدود لبنان الجنوبية، وقصف موقع المرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية، محققًا إصابة مباشرة به.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت تسريبات تتعلق بالتوقيت والشكل المحتمل لهجوم تشنه إيران ووكلاؤها بالمنطقة ضد إسرائيل.


وتوعدت إيران بمعاقبة إسرائيل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، رغم أن تل أبيب لم تعلن أو تنفي ضلوعها في العملية التي أثارت مخاوف من احتمال تحول الحرب بين إسرائيل والحركة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط.


وزادت تلك المخاوف ياغتيال القائد العسكري لجماعة حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات من اغتيال هنية. وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير إن "التقديرات الأميركية والإسرائيلية ترجّح أن ينفذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 المقبلة".


وأضافت أن تلك التقديرات ترجح أن يهاجم حزب الله إسرائيل أولاً، ثم تقوم إيران بالشيء نفسه.
وأوضحت الصحيفة أن حزب الله لن يغير خططه بسبب جولة المفاوضات المقررة الخميس المقبل، والمتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد رجحت أن ينفذ حزب الله هجومه خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، وفق التقديرات الأميركية والإسرائيلية، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية مستعدة لصد الهجوم.

سكاي نيوز عربية 

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