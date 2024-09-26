وسط غضب عائلات الأسرى .. نتنياهو إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

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الوكيل الإخباري- غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الخميس، إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد تأجيل رحلته لعدة أيام على خلفية تصعيد تل أبيب عدوانها على لبنان. اضافة اعلان





وتأتي هذه الزيارة وسط موجة انتقادات داخلية، خاصة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الذين وصفوا الرحلة بأنها “استعراضية وغير ضرورية”.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو غادر إلى نيويورك، رفقة زوجته سارة، فجر الخميس.



وأضافت أن نتنياهو سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قبل أن يعود إلى إسرائيل ، السبت .