وصول أول طائرة مساعدات إنسانية سعودية إلى دمشق

وسير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري، من مطار الملك خالد الدولي، وتحمل الطائرتان أكثر من 56 طنا من المواد الغذائية والإيوائية والطبية.
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