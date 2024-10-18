وُضع في مكان سري .. ما مصير جثمان السنوار ؟

وأوضحت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استخدام الجثمان التي بيد إسرائيل كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية للتوصل إلى صفقة تبادل الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وقالت إنه "ليس من الواضح في هذه المرحلة ما الذي سيتم فعله بجثته (السنوار) وما إذا كانت ستستخدم كورقة في المفاوضات المستقبلية التي ستشمل أيضا عودة المختطفين الإسرائيليين الـ 101 في قطاع غزة".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
رفض توصيات إيران قبل استشهاده .. وهذا آخر ما فعله السنوار
-
بوتين يعلن موقف روسيا من الأزمة المصرية الإثيوبية
-
الاحتلال يستدعي لواء احتياط كامل لمواجهة حزب الله
-
هل يتوقف إطلاق النار في غزة بعد استشهاد السنوار ؟
-
"اليونيفيل" تتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قواعدها عمدا
-
السعودية تضبط 1.2 مليون حبة كبتاجون بعجانة رخامية في حالة عمّار
-
الخارجية الصينية: بكين لا تقدم أسلحة لأي من أطراف النزاع الأوكراني
-
مصر.. بيان بشأن الخبز بعد رفع أسعار الوقود