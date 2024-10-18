 
الجمعة 2024-10-18 06:40 م
 
 

وُضع في مكان سري .. ما مصير جثمان السنوار ؟

جنود إسرائيليون يحملون جثمان الشهيد يحيى السنوار
جنود إسرائيليون يحملون جثمان الشهيد يحيى السنوار
الجمعة، 18-10-2024 06:30 م
الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قد نقل بعد التشريح إلى مكان سري.اضافة اعلان


وأوضحت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استخدام الجثمان التي بيد إسرائيل كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية للتوصل إلى صفقة تبادل الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقالت إنه "ليس من الواضح في هذه المرحلة ما الذي سيتم فعله بجثته (السنوار) وما إذا كانت ستستخدم كورقة في المفاوضات المستقبلية التي ستشمل أيضا عودة المختطفين الإسرائيليين الـ 101 في قطاع غزة".

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

جنود إسرائيليون يحملون جثمان الشهيد يحيى السنوار

عربي ودولي وُضع في مكان سري .. ما مصير جثمان السنوار ؟

تعبيرية

أخبار محلية مطالب بتكثيف الرقابة على معاصر الزيتون في جرش

جانب من الورشة

أخبار محلية الطاقة تشارك في ورشة "خفض الكربون في التدفئة والتبريد" في واشنطن

الشهيد يحيى السنوار

عربي ودولي رفض توصيات إيران قبل استشهاده .. وهذا آخر ما فعله السنوار

تعبيرية

منوعات اختبار "ليزري" يكشف عن الخرف بمختلف أنواعه في ثواني

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين يعلن موقف روسيا من الأزمة المصرية الإثيوبية

جنود إسرائيليون في جنوب لبنان

عربي ودولي الاحتلال يستدعي لواء احتياط كامل لمواجهة حزب الله

تعبيرية

طب وصحة كيف يمكن أن يؤدي الإجهاد للإصابة بهذا المرض الخطير



 


الأكثر مشاهدة