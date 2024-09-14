وفاة أمير كويتي شغل منصب رئيس الوزراء لـ9 سنوات

وفي بدايات مسيرته العملية تولى الراحل، منصب مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري ثم مدير إدارة فوكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.
وعين بعد ذلك محافظا لحولي في 19 مارس 1979 ثم محافظا للأحمدي، قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم حقيبة وزارة الاعلام، ثم تولى منصب مستشار في مكتب سمو أمير البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
الأسد يكلف الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة
-
موسكو: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية اعتداء على حرية التعبير
-
تلغراف: تحذير لبايدن من رد انتقامي من بوتين
-
روسيا: لصبرنا النووي حدود
-
مصرع وإصابة 26 شخصا بانقلاب حافلة في باكستان
-
بوليانسكي: قطع العلاقات مع بريطانيا إجراء سيتخذ في الحالة القصوى
-
الدفاعات الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
وول ستريت جورنال: مخاوف من تسليح بوتين للحوثيين