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وفاة أمير كويتي شغل منصب رئيس الوزراء لـ9 سنوات

علم الكويت
علم الكويت
السبت، 14-09-2024 01:45 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام كويتية بوفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح الذي تولى عدة مناصب رفيعة آخرها رئاسة مجلس الوزراء، كما عمل مستشارا لمكتب أمير البلاد.

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الشيخ جابر المبارك، من مواليد عام 1942، وتدرج في عدة مناصب حكومية منذ العام 1968، أبرزها توليه حقيبتي الداخلية والدفاع، وتعيينه نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء، حتى عُين في 2011 رئيسا للوزراء واستمر حتى 2019،

وفي بدايات مسيرته العملية تولى الراحل، منصب مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري ثم مدير إدارة فوكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.

وعين بعد ذلك محافظا لحولي في 19 مارس 1979 ثم محافظا للأحمدي، قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم حقيبة وزارة الاعلام، ثم تولى منصب مستشار في مكتب سمو أمير البلاد.

 
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