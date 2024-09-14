وفاة أمير كويتي شغل منصب رئيس الوزراء لـ9 سنوات

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام كويتية بوفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح الذي تولى عدة مناصب رفيعة آخرها رئاسة مجلس الوزراء، كما عمل مستشارا لمكتب أمير البلاد.

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