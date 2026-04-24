الجمعة 2026-04-24 05:04 م

وفاة جندي من اليونيفيل متأثرا بإصابته في لبنان

قوات اليونيفيل جنوب لبنان
قوات اليونيفيل جنوب لبنان
 
الجمعة، 24-04-2026 02:29 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وفاة أحد جنود حفظ السلام الإندونيسيين متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء انفجار مقذوف داخل قاعدة عسكرية تابعة لها في جنوب لبنان أواخر مارس الماضي.اضافة اعلان


وأوضحت اليونيفيل في بيان، أن الجندي ريكو براموديا (31 عاماً) توفي اليوم بعد أسابيع من إصابته في الانفجار الذي وقع ليلة 29 مارس في قاعدة عدشيت القصير بمنطقة مرجعيون.

وأضافت أن الجندي الراحل كان قد نُقل إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وشددت القوة الأممية على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، محذرة من أن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
 
 


هيغسيث: زرع إيران ألغاما سيشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار

استطلاع: 60% من الأمريكيين يعتبرون الحرب على إيران غير مبررة

الصحة العالمية: إعادة إعمار قطاع الصحة في غزة سيحتاج 10 مليارات دولار

